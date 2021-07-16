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أعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى "منى الوادي" لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1442هـ وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة كافة لهم، وتبلغ سعته السريرية 145 سريراً.
ويضم قسم الطوارئ بالمستشفى، 24 سريراً، و6 للإنعاش القلبي الرئوي، و4 لحالات الاشتباه بالأمراض التنفسية، إلى جانب 4 أسرة للغسيل الكلوي، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 25 سريراً، فضلاً عن 22 سريراً لحالات الإجهاد الحراري.
يُذكر أنه تم اكتمال تجهيز المستشفى بجميع المستلزمات والأجهزة ودعمه بـ 240 من الكوادر الطبية، والفنية، والتمريضية، والإدارية، وتعمل كل وردية 6 ساعات بواقع أربع ورديات خلال 24 ساعة.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 05:12 PM
يضمّ 240 من الكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية"الصحة": مستشفى منى الوادي جاهز لخدمة الحجاج
أعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى "منى الوادي" لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1442هـ وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة كافة لهم، وتبلغ سعته السريرية 145 سريراً.
ويضم قسم الطوارئ بالمستشفى، 24 سريراً، و6 للإنعاش القلبي الرئوي، و4 لحالات الاشتباه بالأمراض التنفسية، إلى جانب 4 أسرة للغسيل الكلوي، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 25 سريراً، فضلاً عن 22 سريراً لحالات الإجهاد الحراري.
يُذكر أنه تم اكتمال تجهيز المستشفى بجميع المستلزمات والأجهزة ودعمه بـ 240 من الكوادر الطبية، والفنية، والتمريضية، والإدارية، وتعمل كل وردية 6 ساعات بواقع أربع ورديات خلال 24 ساعة.
، "الصحة": مستشفى منى الوادي جاهز لخدمة الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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