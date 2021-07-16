، شاهد.. جهود "المرور" لمنع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر ،

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أظهرت الإدارة العامة للمرور جهود منسوبيها المشاركين في موسم الحج لهذا العام، أثناء قيامهم بمنع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر المقدسة.
وقالت "المرور" في تغريدة من حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ابتداءً من فجر اليوم الخامس من ذي الحجة؛ نقاط المنع على مداخل المشاعر المقدسة تبدأ بمنع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر المقدسة".
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريراً بعنوان "بعد أسبوع.. إخلاء المشاعر المقدسة من المركبات والدخول بتصريح" تضمّن الإشارة لاعتماد الإدارة العامة للمرور ضمن خطتها السنوية لموسم الحج منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى جميع المشاعر في مكة المكرمة "منى، عرفة، مزدلفة" وذلك ابتداءً من الساعة 12:00 فجر يوم أمس الخميس الموافق 5 /12 /1442هـ.
يأتي ذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال الحافلات المقلة لضيوف الرحمن، حيث ستعمل الفرق الميدانية لإدارة "المرور" على سحب أي مركبات لا تحمل تصريحًا يمكنها من الدخول إلى أي مشعر؛ تمهيدًا لجعل المشاعر خالية من أي عائق قد يتسبب في مضايقة الحجاج.حملة يسوّق لها بوسائل التواصل الاجتماعي وبالمتنزهات والأماكن العامة.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 04:59 PM
ضمن خطتها السنوية لـ"الحج" واستعداداً لاستقبال حافلات ضيوف الرحمنشاهد.. جهود "المرور" لمنع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر
أظهرت الإدارة العامة للمرور جهود منسوبيها المشاركين في موسم الحج لهذا العام، أثناء قيامهم بمنع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر المقدسة.
وقالت "المرور" في تغريدة من حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ابتداءً من فجر اليوم الخامس من ذي الحجة؛ نقاط المنع على مداخل المشاعر المقدسة تبدأ بمنع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر المقدسة".
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريراً بعنوان "بعد أسبوع.. إخلاء المشاعر المقدسة من المركبات والدخول بتصريح" تضمّن الإشارة لاعتماد الإدارة العامة للمرور ضمن خطتها السنوية لموسم الحج منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى جميع المشاعر في مكة المكرمة "منى، عرفة، مزدلفة" وذلك ابتداءً من الساعة 12:00 فجر يوم أمس الخميس الموافق 5 /12 /1442هـ.
يأتي ذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال الحافلات المقلة لضيوف الرحمن، حيث ستعمل الفرق الميدانية لإدارة "المرور" على سحب أي مركبات لا تحمل تصريحًا يمكنها من الدخول إلى أي مشعر؛ تمهيدًا لجعل المشاعر خالية من أي عائق قد يتسبب في مضايقة الحجاج.حملة يسوّق لها بوسائل التواصل الاجتماعي وبالمتنزهات والأماكن العامة.
، شاهد.. جهود "المرور" لمنع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر ،
المصدر : الخليج 365
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