، شاهد روبوتات للتعقيم داخل المسجد النبوي.. كيف تعمل؟ تعرّف ،

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تكثف وكالة شؤون المسجد النبوي، عملية التعقيم عبر روبوت التعقيم؛ وذلك من خلال إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة؛ حيث يعمل الروبوت على تعقيم الأجواء داخل المصليات دون أن يعيق حركة الزوار والمصلين، كما يسهم في توفير أجواء صحية وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.
ويعمل روبوت التعقيم بنظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ضد إعاقة السير، ويضم خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، إضافة إلى خاصية الشحن بالبطارية التي تعمل من 5 ساعات إلى 8 ساعات، كما يتسع الجهاز لـ23 لترًا بواقع استهلاكي لترين في الساعة، ويعمل على مدار ٢٤ ساعة.
وتأتي تلك الجهود ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 04:41 PM
توفر أجواء صحية وبيئة آمنة دون إعاقة لحركة الزوار والمصلينشاهد روبوتات للتعقيم داخل المسجد النبوي.. كيف تعمل؟ تعرّف
تكثف وكالة شؤون المسجد النبوي، عملية التعقيم عبر روبوت التعقيم؛ وذلك من خلال إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة؛ حيث يعمل الروبوت على تعقيم الأجواء داخل المصليات دون أن يعيق حركة الزوار والمصلين، كما يسهم في توفير أجواء صحية وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.
ويعمل روبوت التعقيم بنظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ضد إعاقة السير، ويضم خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، إضافة إلى خاصية الشحن بالبطارية التي تعمل من 5 ساعات إلى 8 ساعات، كما يتسع الجهاز لـ23 لترًا بواقع استهلاكي لترين في الساعة، ويعمل على مدار ٢٤ ساعة.
وتأتي تلك الجهود ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين.
، شاهد روبوتات للتعقيم داخل المسجد النبوي.. كيف تعمل؟ تعرّف ،
المصدر : الخليج 365
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