، اجتماع لمدير فرع الأمر بالمعروف في الشرقية لبحث خطة عيد الأضحى ،

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عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، اجتماعًا "عن بعد" برؤساء الهيئات ومساعديهم ومديري الإدارات ورؤساء الوحدات الإدارية بفرع المنطقة.
وفي بداية الاجتماع أشاد "الثبيتي" بالدعم الكريم الذي يلقاه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما أشاد بالمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة والدعم المتواصل من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وأثنى على الجهود المبذولة في تفعيل الأنشطة التوعوية والوقائية والميدانية التي تأتي للإسهام في توعية المجتمع وفق تطلعات ولاة الأمر.
وأكد "الثبيتي" أهمية سلامة الفكر، وأن الرئاسة العامة قد جعلت من أولوياتها مكافحة الفكر الضال وتحصين منسوبيها وأفراد المجتمع.
كما شدّد على ضرورة استمرار الهيئات والمراكز في تفعيل الحملات التوعوية "ربّ اجعل هذا البلد آمناً" وحملة "الخوارج شرار الخلق" التي أطلقتها الرئاسة العامة بالتعاون مع الجهات المعنيّة وفق الخطط المرسومة لها لتحقيق الأهداف المنشودة.
عَقِبَ ذلك ناقش "الثبيتي" خطة عمل عيد الاضحى المبارك مع رؤساء الهيئات وآلية العمل، لتكثيف التواجد الميداني والعمل وفق الأنظمة والتعليمات مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، بما يحفظ سلامتهم.
وجاء هذا الاجتماع لتحقيق تطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 04:41 PM
أكد ضرورة تكثيف التواجد الميداني مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازيةاجتماع لمدير فرع الأمر بالمعروف في الشرقية لبحث خطة عيد الأضحى
عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، اجتماعًا "عن بعد" برؤساء الهيئات ومساعديهم ومديري الإدارات ورؤساء الوحدات الإدارية بفرع المنطقة.
وفي بداية الاجتماع أشاد "الثبيتي" بالدعم الكريم الذي يلقاه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما أشاد بالمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة والدعم المتواصل من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وأثنى على الجهود المبذولة في تفعيل الأنشطة التوعوية والوقائية والميدانية التي تأتي للإسهام في توعية المجتمع وفق تطلعات ولاة الأمر.
وأكد "الثبيتي" أهمية سلامة الفكر، وأن الرئاسة العامة قد جعلت من أولوياتها مكافحة الفكر الضال وتحصين منسوبيها وأفراد المجتمع.
كما شدّد على ضرورة استمرار الهيئات والمراكز في تفعيل الحملات التوعوية "ربّ اجعل هذا البلد آمناً" وحملة "الخوارج شرار الخلق" التي أطلقتها الرئاسة العامة بالتعاون مع الجهات المعنيّة وفق الخطط المرسومة لها لتحقيق الأهداف المنشودة.
عَقِبَ ذلك ناقش "الثبيتي" خطة عمل عيد الاضحى المبارك مع رؤساء الهيئات وآلية العمل، لتكثيف التواجد الميداني والعمل وفق الأنظمة والتعليمات مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، بما يحفظ سلامتهم.
وجاء هذا الاجتماع لتحقيق تطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
، اجتماع لمدير فرع الأمر بالمعروف في الشرقية لبحث خطة عيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
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