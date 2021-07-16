شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تعلن عن 9 دول يحظر على المقمين دخولهم قبل وصولهم إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت المديرية العامة للجوازات أنه يشترط لتمكين المقيمين من دخول المملكة، عدم مرورهم خلال آخر 14 يوماً بواحدة من 9 دول.

وأوضحت الجوازات أن الدول التسع هي: الأرجنتين، البرازيل، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، وهذه الدول ضمن 20 دولة كان قد تقرر في مطلع فبراير الماضي تعليق السماح بدخول المملكة -لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم- مؤقتاً للقادمين منها.

وقد تقرر 29 مايو الماضي السماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة من تلك الدول الـ20، هي: الإمارات، ألمانيا، أمريكا، إيرلندا، إيطاليا، البرتغال، المملكة المتحدة، السويد، سويسرا، فرنسا، اليابان.