اخبار السعوديه

«الشؤون الإسلامية» تعتزم إرسال 3 ملايين رسالة توعوية للحجاج

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تعتزم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، بالتعاون مع شركة الاتصالات ؛ إرسال رسائل نصية "SMS" توعوية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج يصل مجموعها إلى 3,320,706 رسائل؛ لتوعيتهم بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج، ونشر الوسطية والاعتدال ضمن حملة "الحج بسلام وأمان 2".

وتتضمن الرسائل بيان أحكام الحج والعمرة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي في حج هذا العام الاستثنائي.

تأتي هذه الخطوة في إطار استخدام الوزارة التقنية الحديثة في حج هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا