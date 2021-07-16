«الصحة»: 6 مدن الأكثر تعافيًا من «كورونا» خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 220 حالة شفاء، من إجمالي 1428 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، فإن أكثر 20 مدينة سعودية في إحالات التعافي من فيروس كورنا جاءت كالتالي: تم تسجيل 101 حالة تعافٍ في مدينة جدة، و94 في مكة المكرمة، و58 في كل من: الطائف وينبع، و46 في خميس مشيط، و42 في الجبيل، و34 في بلجرشي، و30 في نجران، و29 في كل من: أبها والدمام.

كما تم تسجيل 25 حالة تعاف في مدينة الهفوف، و23 في كل من: الخبر والخفجي، و21 في حبونا، و19 في كل من: حائل وحفر الباطن، و18 في رفحا، و17 في كل من: جازان والظهران، و15 في عنيزة.

كانت وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن تسجيل 1298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1428 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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