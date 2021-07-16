المررو السعودي يجدد التذكير بـ5 حالات لسير المركبات أقصى اليمين

الرياض - محمد عبدالله - جدد المرور السعودي، التذكير بأنه على قائد المركبة السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق في خمس حالات، وذكر المرور –عبر تويتر- أن الحالات الخمس التي يلتزم فيها قائد المركبة بالسير أقصى اليمين هي:

ـ إذا كان سيتعطف الى طريق آخر يمينه.

ـ إذا كان هناك منتقع آخر سيتجاوزه.

ـ إذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.

ـ عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.

ـ إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.

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