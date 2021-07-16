«المرور السعودي» يطلق خرائط تفاعلية للحركة المرورية بموسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - أطلق المرور السعودي، الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لموسم الحج ١٤٤٢هـ، وذلك لتعزيز انسيابية الحركة المرورية بين المشاعر المقدسة.

وقال المرور السعودي عبر حسابه على موقع «تويتر»: « في إطار تسهيل حركة الحجاج بما يساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية بين المشاعر المقدسة؛ المرور السعودي يطلق الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج ١٤٤٢هـ».

للاطلاع على الخرائط التي نشرها المرور السعودي، اضغط هنا.

منع دخول المركبات غير المصرح لها للمشاعر المقدسة بداية من 5 ذي الحجة

قرر «المرور» السعودي، قيام نقاط المنع على مداخل المشاعر المقدسة بمباشرة عمليات منع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة، ابتداءً من فجر اليوم الخامس من ذي الحجة.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي: ابتداءً من فجر اليوم الخامس من ذي الحجة؛ نقاط المنع على مداخل المشاعر المقدسة تبدأ بمنع المركبات غير المصرحة من دخول المشاعر المقدسة.

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منع دخول المركبات غير المصرح لها للمشاعر المقدسة بداية من 5 ذي الحجة