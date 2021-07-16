وزارة الصحة: انخفاض إصابات كورونا الحرجة والنشطة بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن انخفاض في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1400 حالة، بينما تم امس الخميس تسجيل 1429 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا؛ حيث تم تسجيل 11029 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 11172 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1428 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 507423، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 488346، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8048 حالة.

يشار إلى أن وزارة الصحة، ذكرت أمس الخميس، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في 587 مركزا بجميع المناطق تجاوز 21 مليون جرعة.

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