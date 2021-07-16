الرياض و3 مناطق سعودية تتصدر الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 274 إصابة جديدة، من إجمالي 1298 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت مكة المكرمة والمنطقة الشرقية في المرتبة التالية مسجلة 240 حالة لكل منها، وعسير 143 حالة، وجازان 86 حالة، والقصيم 83 حالة، والمدينة المنورة 69 حالة، ونجران 45 حالة، وحائل 41 حالة، والباحة 32 حالة، والحدود الشمالية 23 حالة، وتبوك 18 حالة، والجوف 4 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و 1428 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة ذكرت في وقت سابق، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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