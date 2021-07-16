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بالأسماء.. إكمال تطعيم منسوبي 82 مدرسة بلقاح كورونا في الباحة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة إكمال منسوبي ومنسوبات 82 مدرسة، من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية تلقيهم للقاح فيروس بالنسبة الكاملة 100%.

وذكرت تعليم الباحة –في بيان لها- أن نسبة المحصنين والمحصنات من منسوبي ومنسوبات الإدارة زادت بصفة عامة عن 93%، خلاف ما تشهده الفترة الحالية من تفاعل واهتمام كبير من أولياء الأمور والأسر للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح، حيث حصل أكثر من 3200 طالب وطالبة على اللقاح  ضمن الفئة العمرية المستهدفة حتى الآن.

من جانبه، قدم المدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، خالص شكره وتقديره للمدارس المتفاعلة التي استوفى منسوبوها ومنسوباتها جرعات اللقاح، مردفًا شكره لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات نظير حرصهم على المبادرة بالتطعيم لتحقيق عودة حضورية صحية وآمنة لمدارسهم.

ويمكن الاطلاع على أسماء المدارس التي أكمل منسوبيها التطعيم بلقاح كورونا من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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