خطيب الحرم: محدودية الحج تحفظ صحة ضيوف الرحمن

الرياض - محمد عبدالله - قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، في خطبة الجمعة، إنه في ظروف استثنائية؛ قررت حكومة المملكة بأن يكون حج هذا العام بعدد محدود جدًا، من داخل السعودية؛ حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.

وأضاف الشيخ الجهني أن قرار محدودية الحج جاء حرصًا على إقامة الشعيرة العظيمة دون أن يلحق ضرر بأرواح الحجاج، كما أقره أهل الاختصاص، من أن التجمعات تعد السبب الرئيس في انتقال العدوى، وزيادة انتشارها.

وطالب ممن وفقهم الله تبارك وتعالى وكتب لهم فريضة حج هذا العام، بأداء هذا الركن العظيم، بان بستشعروا أن الحج فريضة عظيمة الأجر والثواب، جمعت بين الجهد البدني والإنفاق المالي.

وقال إنه يشرع استثمار الوقت في هذه الأيام وفي يوم عرفة خصوصًا بالعمل الصالح؛ لأن العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد.

وأشار الشيخ الجهني إلى أن دعاء عرفة مجاب في أغلب الأحيان إن شاء الله تعالى إلا للمعتدين في الدعاء بما لا يرضي الله.

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