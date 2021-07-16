ارتفاع إجمالي وفيات كورونا بالسعودية لـ8048.. وتسجيل 1298 إصابة جديدة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1428 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 507423، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 488346، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8048 حالة.

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