وزارة الصحة: 5 إرشادات ضرورية تجنِّب الحجاج النزلات المعوية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة خمسة إرشادات مهمة لضيوف الرحمن لتلافي النزلات المعوية خلال أداء مناسك الحج، تتضمن النظافة والتأكد من نقاء المياه وعدم الشراء من الباعة المتجولين، وذكرت صحة الرياض (عبر تويتر)، أنه يجب على الحجاج اتباع الإرشادات التالية:

ـ الحرص على النظافة، وغسل اليدين بالماء والصابون، قبل تناول الطعام وبعده، وكذلك بعد قضاء الحاجة.

ـ الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها.

ـ عدم ترك الطعام مكشوفا في الهواء الطلق؛ لأنه يكون عرضة للغبار والذباب والهوام.

ـ أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة أو المغلية قبل الاستعمال.

ـ عدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة المتجولين.

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