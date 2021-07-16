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طقس "صحو" خلال الساعات المقبلة على مكة وجدة والمدينة 

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الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة ، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني ، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 42 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 40 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 38 درجة مئوية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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