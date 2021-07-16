شكرا لقرائتكم خبر عن طقس "صحو" خلال الساعات المقبلة على مكة وجدة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة ، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني ، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 42 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 40 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 38 درجة مئوية.