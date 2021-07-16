شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن لحوم فاسدة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية اليوم, 1000 كجم من اللحوم الفاسدة بمركبة غير مخصصة لذلك مما عرضها للتلف‬ والفساد.

وأوضحت بلدية الشرائع الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها تمكنت من ضبط 1000 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك لسبب سوء النقل والتخزين حيث يتم نقلها داخل مركبة غير مخصصة للاستخدام، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وكثفت بلدية المسفلة الفرعية جولاتها الرقابية والميدانية على حوش بكر وأسفرت عن إغلاق منشأتين تجاريتين مخالفتين لعدم وجود تراخيص نظامية، إضافةً إلى مصادرة 4 أطنان من مستحضرات التجميل ومواد تجميلية أخرى تم إتلافها في نفس الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين ، كما أغلقت بلدية العمرة الفرعية مصنعاً ومستودعًا للأثاث يعملان بدون تراخيص نظامية.

وأوضحت البلدية أنَّ الفرق الرقابية رصدت المصنع والمستودع المخالفين في منطقة أبو مراغ وزهرة العمرة مبينةً أنها تعمل بلا تراخيص نظامية وتفتقر إلى وسائل السلامة، حيث تم تخصيصهما من قبل العاملين لتصنيع وتخزين وتوزيع الأثاث، وجرى إغلاق الموقعين فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وفي السياق ذاته قامت الفرق الرقابية ببلدية العزيزية بتكثيف جهودها الرقابية وتنفيذ جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية في نطاق البلدية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث نفذت الفرق الميدانية 393 جولة ميدانية بعدة مواقع في نطاق البلدية وذلك ضمن الجهود المستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالف.