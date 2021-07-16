الشؤون الإسلامية تستعد لبث 3 ملايين رسالة توعوية للحجاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365 - واس

تعتزم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية؛ إرسال رسائل نصية “SMS” توعوية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج يصل مجموعها إلى 3,320,706 رسائل؛ لتوعيتهم بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج، ونشر الوسطية والاعتدال ضمن حملة “الحج بسلام وأمان 2”.

أحكام الحج والعمرة

وتتضمن الرسائل بيان أحكام الحج والعمرة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في حج هذا العام الاستثنائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استخدام الوزارة التقنية الحديثة في حج هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.

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