- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يطالب عدد من المستثمرين في سوق الأعلاف بمحافظة الأفلاج، بضرورة تنظيم السوق وحمايته؛ وذلك بتخصيص مدخل رسمي يحمي السوق من أيدي العابثين والسارقين.
وأكد المستثمرون أن سوق الأعلاف في الأفلاج بهذه الصورة عرضة لأي عابث أو مراهق؛ وذلك لعدم وجود بوابة رسمية تحمي المستودعات وبسطات الأعلاف خاصة خارج أوقات العمل، مشيرين إلى أن حريق اليوم ألحق بهم خسائر طائلة؛ حيث بلغت كمية أحد المستودعات التي التهمتها النيران نحو 4 شاحنات تم تفريغها ليلة أمس بالمستودع.
وكانت فرق الإطفاء بـ"مدني الأفلاج" ومعدات البلدية والجهات ذات الاختصاص قد باشرت مساء اليوم حريقاً ضخماً في مستودعات الأعلاف بالمحافظة، وأسهمت في إخماده ومنع انتشاره على بقية المستودعات والبسطات بالسوق.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 03:50 PM
النيران التهمت نحو 4 شاحنات تم تفريغها ليلة أمس وحديث عن خسائر طائلة"حريق مستودعات أعلاف الأفلاج" يكشف الصورة.. ماذا يطلب مستثمرون؟
يطالب عدد من المستثمرين في سوق الأعلاف بمحافظة الأفلاج، بضرورة تنظيم السوق وحمايته؛ وذلك بتخصيص مدخل رسمي يحمي السوق من أيدي العابثين والسارقين.
وأكد المستثمرون أن سوق الأعلاف في الأفلاج بهذه الصورة عرضة لأي عابث أو مراهق؛ وذلك لعدم وجود بوابة رسمية تحمي المستودعات وبسطات الأعلاف خاصة خارج أوقات العمل، مشيرين إلى أن حريق اليوم ألحق بهم خسائر طائلة؛ حيث بلغت كمية أحد المستودعات التي التهمتها النيران نحو 4 شاحنات تم تفريغها ليلة أمس بالمستودع.
وكانت فرق الإطفاء بـ"مدني الأفلاج" ومعدات البلدية والجهات ذات الاختصاص قد باشرت مساء اليوم حريقاً ضخماً في مستودعات الأعلاف بالمحافظة، وأسهمت في إخماده ومنع انتشاره على بقية المستودعات والبسطات بالسوق.
، "حريق مستودعات أعلاف الأفلاج" يكشف الصورة.. ماذا يطلب مستثمرون؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "حريق مستودعات أعلاف الأفلاج" يكشف الصورة.. ماذا يطلب مستثمرون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.