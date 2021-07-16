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كشفت تقارير دولية، اليوم الجمعة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الاستثمار العالمية آريس مانجمنت، في مرحلة متقدمة من محادثات للاستحواذ على حصة بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني "553 مليون دولار" في مجموعة مكلارين.
ووفقًا لـ"تيليجراف" البريطانية، تضم مجموعة مكلارين شركة تصنيع السيارات الخارقة البريطانية بالإضافة إلى شركة مكلارين ريسينج، التي تنافس في سباقات فورمولا 1 وإندي كار في الولايات المتحدة، وتدخل أيضًا في سلسلة إكستريم إي الكهربائية للطرق الوعرة، العام المقبل.
ونقلاً عن مصادر مصرفية، فإن مكلارين تعتزم الإعلان عن زيادة في رأس المال بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني منها 400 مليون من رأس المال الجديد من صندوق الاستثمارات العامة وآريس، والباقي من المساهمين الحاليين.
وبلغت إيرادات السيارات في الربع الأول من العام الجاري 170,5 مليون إسترليني بزيادة 145 بالمئة عن الفترة نفسها في 2020 التي تأثرت بالجائحة.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 03:49 PM
في إطار السعي للاستحواذ على حصة بقيمة 400 مليون جنيه إسترلينيمحادثات متقدمة بين صندوق الاستثمارات وشركة سيارات بريطانية كبرى
كشفت تقارير دولية، اليوم الجمعة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الاستثمار العالمية آريس مانجمنت، في مرحلة متقدمة من محادثات للاستحواذ على حصة بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني "553 مليون دولار" في مجموعة مكلارين.
ووفقًا لـ"تيليجراف" البريطانية، تضم مجموعة مكلارين شركة تصنيع السيارات الخارقة البريطانية بالإضافة إلى شركة مكلارين ريسينج، التي تنافس في سباقات فورمولا 1 وإندي كار في الولايات المتحدة، وتدخل أيضًا في سلسلة إكستريم إي الكهربائية للطرق الوعرة، العام المقبل.
ونقلاً عن مصادر مصرفية، فإن مكلارين تعتزم الإعلان عن زيادة في رأس المال بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني منها 400 مليون من رأس المال الجديد من صندوق الاستثمارات العامة وآريس، والباقي من المساهمين الحاليين.
وبلغت إيرادات السيارات في الربع الأول من العام الجاري 170,5 مليون إسترليني بزيادة 145 بالمئة عن الفترة نفسها في 2020 التي تأثرت بالجائحة.
، محادثات متقدمة بين صندوق الاستثمارات وشركة سيارات بريطانية كبرى ،
المصدر : الخليج 365
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