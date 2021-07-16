- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أكّد اتحاد الغرف السعودية في توضيحٍ لقناة الإخبارية، أنه بإمكان أصحاب المحال التجارية البدء بفتح محالهم في أوقات الصلوات، وأن الموافقة صدرت بذلك.
ووفقاً للقناة: "أصدر اتحاد الغرف التجارية تعميماً جاء فيه باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية خلال أوقات الصلوات، وذلك تفادياً لمظاهر الازدحام والتجمُّع والانتظار، والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة المتسوّقين".
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 03:33 PMاتحاد الغرف السعودية يعمّم بالسماح بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة
أكّد اتحاد الغرف السعودية في توضيحٍ لقناة الإخبارية، أنه بإمكان أصحاب المحال التجارية البدء بفتح محالهم في أوقات الصلوات، وأن الموافقة صدرت بذلك.
ووفقاً للقناة: "أصدر اتحاد الغرف التجارية تعميماً جاء فيه باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية خلال أوقات الصلوات، وذلك تفادياً لمظاهر الازدحام والتجمُّع والانتظار، والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة المتسوّقين".
، اتحاد الغرف السعودية يعمّم بالسماح بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الغرف السعودية يعمّم بالسماح بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.