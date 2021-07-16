شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الشرقية لمدة 4 أيام بدءًا من غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المركز الوطني للأرصاد بأن المنطقة الشرقية ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة ابتدءا من يوم غداً السبت حتى الثلاثاء القادم خصوصاً على الأحساء وحرض وبقيق فيما تكون أمطار خفيفة على الدمام والظهران والقطيف والجبيل ، إضافة إلى تأثر عدد من مناطق المملكة بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة تصل سرعة الرياح معها إلى 55 كيلو متر في الساعة مثيرة للأتربة والغبار .

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: تستمر هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة ، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة مصحوبة بزخات من البرد مع تيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعة الرياح معها إلى 55 كيلو متر في الساعة و تؤدي إلى آثار ة الأتربة والغبار ، حيث يتوقع أن يستمر تأثيرها من يوم غداً السبت إلى الخميس بأمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على عدد من محافظات مناطق عسير وجازان ونجران ويتوقع أن يمتد تأثيرها من يوم السبت إلى الثلاثاء بأمطار من متوسطة قد تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض وتشمل وادي الدواسر و السليل والافلاج وليلى وعفيف والدوادمي والخرج والشرقية تشمل الأحساء وحرض وبقيق بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها على الرياض العاصمة المزاحمية القويعية كذلك على الدمام الظهران القطيف الجبيل " .

وتوقع " العقيل " أن تتأثر منطقة الباحة ومكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها وذلك من يوم الاحد إلى يوم الخميس في حين يتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والجموم الكامل من يوم الاحد إلى الأربعاء بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ولا تزال التوقعات الأولية تشير بمشيئة الله إلى استمرار فرصة هطول الأمطار على بعض المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل.