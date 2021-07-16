فقدان الاتصال بطائرة ركاب روسية على متنها 13 شخصا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور على طائرة وعلى متنها 19 شخصا بينهم طفلان بعد اختفائها عن الرادارات في مقاطعة تومسك، مؤكدة نجاة جميع ركابها.

وقالت الوزارة إن الطائرة من طراز "أن-28 نفذت هبوطا حادا في منطقة باختشار، خلال تنفيذها رحلة إلى تومسك من مدينة كيدروفي في المقاطعة، مشيرة إلى أن الطائرة شغلت منارة الاستغاثة الخاصة بها قبل الاختفاء من الرادارات.



وتم إرسال مروحيات إلى موقع هبوط الطائرة لإجلاء ركابها.

وفي وقت سابق الجمعة، فقد الاتصال بطائرة ركاب روسية كانت تقوم برحلة في منطقة تومسك في سيبيريا.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الطوارئ الروسية حينها، اختفاء طائرة ركاب من طراز "أي أن - 28" من على شاشات الرادار في منطقة باكشارسكي بتومسك الروسية.