أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 في الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزارد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 41.49 دينار (58.52 دولار) مقابل 41.80 دينار ( 58.95 دولار) أمس.



وقفز جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليصل إلى 38.04 دينار (53.65 دولار)، مقابل 36.57 دينار (51.58 دولار) الخميس.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 31.12 دينار (43.89 دولار)، مقابل31.35 دينار (44.21 دولار) أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.20 دينار (34.14 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 20.75 دينار (29.26 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وحقق سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن، إلى 1290 دينارا (1820 دولارا)، مقابل 1300 دينار (1833 دولار) ، أمس.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 290.46 دينار (409.68 دولار)، مقابل 292.58 دينار (412.67 دولار) الخميس.

أسعار الذهب العالمية

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكن المعدن ظل على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مدعوما بتوجهات المركزي الأمريكي.

وتأتي المكاسب الأسبوعية للذهب في ظل تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي التمسك بسياسة المجلس النقدية التيسيرية للتعافي الاقتصادي.

ومما رفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، اتجاه الدولار لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ شهر تقريبا.

سعر الذهب اليوم

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1823.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى 1833.65 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو حزيران.

وارتفع المعدن 0.8% هذا الأسبوع.