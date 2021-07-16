"أكاديمية قرقاش" وجامعة "هوبكنز".. شراكة تعليمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شراكة تعليمية بين كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة "جونز هوبكنز" في واشنطن مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية للتعليم العالي.

شراكة تعزز التعاون وتمد جسوره بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، تشمل بالأساس تنمية وتطوير الطلاب الدبلوماسيين في العالم، وتوفير الوسائل اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، إن فضل المبادرة يعود إلى مؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



وأكد قرقاش أن المبادرة الأكاديمية تستهدف بشكل أساس تفعيل الشراكة بين الإماراتيين والأمريكيين لمواجهة التغير المناخي والتسامح الديني وتفعيل دور المرأة والتطوّر العلمي، مع اقتراب الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

من جانبها، قالت مندوبة دولة الامارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبه، إن الشباب العربي يتطلع إلى التعلم والتقدم ومواجهة المتغيرات الإقليمية، فضلا عن حماية حقوق المرأة والأقليات.

تبادل ثقافي وتعليمي

علاقات متميزة تجمع دولة الإمارات بالولايات المتحدة، تجسدت من خلال تأكيدات متواترة لواشنطن بتطلعها للعمل على تعزيز الشراكة بين البلدين.



كما تشدد على أن الشراكات الثقافية والأكاديمية بين الجانبين تعزّز الروابط بين الشعبين في مجالات التعليم والإعلام والفنون والمؤسسات البرلمانية.

والخميس، أكد قرقاش أن العلاقات القوية بين الإمارات والولايات المتحدة تعزز أمن البلدين على حد سواس، مشددا على أهمية رسالة الإمارات الهامة في التسامح والتعايش السلمي.

ولفت إلى أن الإمارات تؤكد على قيمة الحوار والعمل الدولي متعدد الأطراف، بينما تستعد لتولي مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن.

وناقش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات ونائبة وزير الخارجية الأمريكي سبل تعزيز السلام في الشرق الأوسط وعدة قضايا استراتيجية.

وشارك قرقاش، الخميس، في تنظيم السفارة الإماراتية في واشنطن الإعلان عن شراكة بين جامعة جونز هوبكنز وأكاديمية أنور قرقاش للدبلوماسية، بحضور كل من المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة ومساعد الوزير للشؤون السياسية السفيرة لانا نسيبة، وسفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة.