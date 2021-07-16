سيول جارفة واحتجازات بوادي جعلان في سلطنة عمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول، سيول جارفة واحتجازات في وادي عجلان في سلطنة عمان اليوم الجمعة فيما لا تزال الأمطار تهطل على مساحات واسعة من السلطنة.

حالة الطقس في سلطنة عمان

ويتواصل تدفق وهطول الأمطار الرعدية على أجزاء من محافظات مسقط والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الشرقية تمتد لتشمل محافظة الظاهرة وتشكل سحب ركامية ماطرة على أجزاء من محافظة ظفار.

وقالت الأرصاد العمانية إن السحب الركامية الرعدية امتدت على محافظات جنوب وشمال الشرقية ومسقط وأجزاء من الداخلية مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وزيادة في منسوب الأودية ونشوء خلية ركامية أخرى في الظاهرة وعلى أجزاء من محافظة ظفار مع أمطار رعدية لاحقًا.

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