البريد السعودي يدشن مركز أعمال الحج عبر 3 فروع في المشاعر المقدسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365 - واس

دشن البريد السعودي “سبل” مركز أعمال الحج والعمرة ، وذلك في إطار منظومة خدماته البريدية المنفذة استعداداً لموسم حج هذا العام ، وذلك وفق آلية استراتيجية ترتبط بأكثر من 133 جهة حكومية لضمان العمل على تقديم أفضل الخدمات البريدية اللوجستية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال تواجد الحجاج طوال الموسم .

جهود البريد السعودي لخدمة الحجيج

وينهض البريد السعودي بدوره وواجبه كمشغل وطني وضمن العناصر الأساسية في المنظومة الوطنية المتكاملة التي تخدم حجاج بيت الله بفريق عمل متكامل من موظفي سبل وتحت إشراف المركز يعملون في الميدان وفي المكاتب والفروع لخدمة جميع الجهات الحكومية وخدمة ضيوف الرحمن ، مجهزين بوسائل كالمركبات والدراجات النارية لسرعة الوصول ضمن المشاعر وعلى مدار الساعة .

ثلاثة فروع داخل المشاعر المقدسة

ويقوم “سبل” بإشراف معالي رئيس المؤسسة المهندس آنف بن أحمد أبانمي ، إلى جانب خدمات البريد الرسمي ذات الموثوقية العالية لتوصيل الرسائل والطرود بين الجهات الحكومية، بخدمة ضيوف الرحمن والأفراد من خلال ثلاثة فروع داخل المشاعر المقدسة وفرعين متحركة SPL GO يقدمان مجموعة من المنتجات والخدمات البريدية اللوجستية المتخصصة منها خدمة “حج بلا حقيبة” ، حيث يتم توصيل حقيبة كهدية تصل الحاج إلى مدينته “قبل الحج” وكذلك خدمة توصيل حقيبة الحاج من المشاعر المقدسة إلى أقرب فرع للبريد السعودي بمدينته .



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