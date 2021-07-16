غادة المطيري سعودية ضمن أكثر المهندسات تأثيراً في العالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت أكاديميا إنفلونس عن قائمة تتكون من 35 مهندسة اعتبرتهن بين الأكثر تأثيرًا على كوكب الأرض، وكانت من بينهن المهندسة السعودية غادة المطيري.

وحلت غادة المطيري في المركز الثامن في قائمة تضم 35 مهندسة صنفتهن أكاديميا إنفلونس على أنهن الأكثر تأثيرًا في العالم.

من هي غادة المطيري ؟

ولفت موقع Start Magazine الإيطالي إلى أن المهندسة السعودية هي أيضًا عالمة ومخترعة وسيدة أعمال، كما أنها أستاذة الكيمياء الصيدلية في قسم الهندسة الحيوية والهندسة النانوية، ومديرة مركز التميز في طب وهندسة النانو في معهد الهندسة في الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو.

وتحمل أكثر من اثنتي عشرة براءة اختراع أمريكية ودولية، والعديد منها مرخص حاليًا في الصناعة، كما أنها مؤسسة شركة eLux Medical Inc.

ويركز عمل المهندسة السعودية على الطب النانوي، وتكنولوجيا النانو، والكيمياء، وعلوم البوليمرات، وقد حصلت على العديد من الأوسمة والجوائز مثل جائزة المبتكر الجديد للمعاهد الوطنية للصحة في عام 2009 نظير تميزها.



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