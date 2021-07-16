السعودية | وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وخلال لقاء جمع الوزيرين في أوزبكستان، على هامش مؤتمر آسيا الوسطى وجنوب آسيا، ناقش الوزيران أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جانب من اللقاء

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حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.