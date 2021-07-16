محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1530 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 657.884 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 635.759 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة. الإمارات.. تسجيل 7 وفيات و1530 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-16 سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1530 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 657.884 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 635.759 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة. 16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 02:32 PM ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1530 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 657.884 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 635.759 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1892 حالة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة. ، الإمارات.. تسجيل 7 وفيات و1530 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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