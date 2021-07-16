محمد بن مسعود - الدمام - فرق الإطفاء تكافح لإخماد النيران ومنع امتدادها في الموقع تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص، الآن، اندلاع حريق ضخم في مستودعات أعلاف بسوق الأعلاف بالأفلاج. ولا تزال فرق الإطفاء تكافح إخماد الحريق ومنع امتداده في السوق. 16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 02:51 PM فرق الإطفاء تكافح لإخماد النيران ومنع امتدادها في الموقع شاهد.. "مدني الأفلاج" يباشر حريقًا ضخمًا في سوق الأعلاف شاهد.. "مدني الأفلاج" يباشر حريقًا ضخمًا في سوق الأعلاف تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص، الآن، اندلاع حريق ضخم في مستودعات أعلاف بسوق الأعلاف بالأفلاج. ولا تزال فرق الإطفاء تكافح إخماد الحريق ومنع امتداده في السوق. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. "مدني الأفلاج" يباشر حريقًا ضخمًا في سوق الأعلاف ،

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