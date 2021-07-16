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تسمم وحلاقة وشمس.. "حج آمن" دليل توعوي من "صحي الرياض الأول"

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محمد بن مسعود - الدمام - فيما أطلق "حزمة مبادرات" بمواقع التواصل وحملات ميدانية لخلق بيئة آمنة

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول، دليلاً توعوياً إلكترونياً بعنوان "حجٍ آمن"؛ والذي يهدف إلى تقديم النصائح والإرشادات الصحية للحجاج.

وأوضح "التجمع الأول" أن الدليل احتوى على رسائل صحية أساسية في الحج، منها النظافة اليومية وأثرها على صحة الحاج، كما حذر من خطورة التسمم الغذائي والإجهاد الحراري "ضربات الشمس"، وأهمية الاحتياطات الواجب اتباعها عند الحلاقة.

جاء ذلك من منطلق حرص "التجمع الأول" على سلامة الحجاج وزيادة وعيهم لتأدية مناسكهم بسهولة ويُسر؛ في ظل هذه الظروف الاستثنائية والعمل بالإجراءات الوقائية التي تسهم في التصدي لجائحة .

يُذكر أن "التجمع الأول" أطلق حزمة من المبادرات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الحملات الميدانية في المراكز التجارية والمساجد والأماكن العامة؛ وذلك حرصًا على خلق بيئة آمنة صحيًا.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 02:40 PM

فيما أطلق "حزمة مبادرات" بمواقع التواصل وحملات ميدانية لخلق بيئة آمنة

تسمم وحلاقة وشمس.. "حج آمن" دليل توعوي من "صحي الرياض الأول"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول، دليلاً توعوياً إلكترونياً بعنوان "حجٍ آمن"؛ والذي يهدف إلى تقديم النصائح والإرشادات الصحية للحجاج.

وأوضح "التجمع الأول" أن الدليل احتوى على رسائل صحية أساسية في الحج، منها النظافة اليومية وأثرها على صحة الحاج، كما حذر من خطورة التسمم الغذائي والإجهاد الحراري "ضربات الشمس"، وأهمية الاحتياطات الواجب اتباعها عند الحلاقة.

جاء ذلك من منطلق حرص "التجمع الأول" على سلامة الحجاج وزيادة وعيهم لتأدية مناسكهم بسهولة ويُسر؛ في ظل هذه الظروف الاستثنائية والعمل بالإجراءات الوقائية التي تسهم في التصدي لجائحة كورونا.

يُذكر أن "التجمع الأول" أطلق حزمة من المبادرات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الحملات الميدانية في المراكز التجارية والمساجد والأماكن العامة؛ وذلك حرصًا على خلق بيئة آمنة صحيًا.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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