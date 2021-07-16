، قريباً.. "واتساب" يبدأ تطبيق خاصية تبادل الرسائل دون استخدام الهواتف ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال تطبيق واتساب المملوك من شركة فيسبوك في بيان له، إنه يدرس تطبيق خاصية جديدة تسمح للمستخدمين، بتبادل الرسائل، من دون استخدام هواتفهم، وفقاً لـ"بي بي سي".
الخاصية الجديدة ستسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل "حتى لو كانت بطارية الهاتف قد فرغت بالكامل".
الخاصية الجديدة ستتيح ربط ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة، مثل الكومبيوتر أو الأجهزة اللوحية، لتلقي وإرسال الرسائل في نفس الوقت.
ويبدأ التطبيق تجربة الخاصية الجديدة، على مجموعة صغيرة من المستخدمين قبل تحسينها وإضافة المزيد من الإمكانيات لها، ثم السماح لجميع المستخدمين بالوصول إليها.
وأضافت الشركة أن خاصية تشفير المحادثات والرسائل، وهي الخاصية الأكثر جذباً للمستخدمين في التطبيق، ستظلّ متوفرة حتى مع فك الربط بين المراسلات والهواتف الشخصية.
وتوفر تطبيقات أخرى نفس الخاصية حالياً، ومنها تطبيقات مشفرة مثل "سيغنال"، إذ إنها تشترط التسجيل للمرة الأولى باستخدام هاتف نقال، وبعد ذلك، يمكن تبادل الرسائل باستخدام أجهزة أخرى.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 02:32 PM
ربط 4 أجهزة مختلفة لتلقي وإرسال الرسائل في نفس الوقتقريباً.. "واتساب" يبدأ تطبيق خاصية تبادل الرسائل دون استخدام الهواتف
قال تطبيق واتساب المملوك من شركة فيسبوك في بيان له، إنه يدرس تطبيق خاصية جديدة تسمح للمستخدمين، بتبادل الرسائل، من دون استخدام هواتفهم، وفقاً لـ"بي بي سي".
الخاصية الجديدة ستسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل "حتى لو كانت بطارية الهاتف قد فرغت بالكامل".
الخاصية الجديدة ستتيح ربط ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة، مثل الكومبيوتر أو الأجهزة اللوحية، لتلقي وإرسال الرسائل في نفس الوقت.
ويبدأ التطبيق تجربة الخاصية الجديدة، على مجموعة صغيرة من المستخدمين قبل تحسينها وإضافة المزيد من الإمكانيات لها، ثم السماح لجميع المستخدمين بالوصول إليها.
وأضافت الشركة أن خاصية تشفير المحادثات والرسائل، وهي الخاصية الأكثر جذباً للمستخدمين في التطبيق، ستظلّ متوفرة حتى مع فك الربط بين المراسلات والهواتف الشخصية.
وتوفر تطبيقات أخرى نفس الخاصية حالياً، ومنها تطبيقات مشفرة مثل "سيغنال"، إذ إنها تشترط التسجيل للمرة الأولى باستخدام هاتف نقال، وبعد ذلك، يمكن تبادل الرسائل باستخدام أجهزة أخرى.
، قريباً.. "واتساب" يبدأ تطبيق خاصية تبادل الرسائل دون استخدام الهواتف ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر قريباً.. "واتساب" يبدأ تطبيق خاصية تبادل الرسائل دون استخدام الهواتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.