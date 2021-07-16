شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسجد "الشجرة" يجسد صورة لمعجزة نبوية في ‎مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

يقع مسجد الشجرة عند سفح جبل مقابل الحجون بمكة المكرمة ، وقد شهد معجزة نبوية خالدة .

وتعود تسمية مسجد الشجرة بهذا الاسم إلى المكان الذي شهد قصة أن شجرة في ذات الموقع قدمت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسلمت عليه.

وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالحجون فرد عليه المشركون فقال: اللهم أرني آية اليوم لا أبالي من كذبني بعدها فأتي فقيل: ادع شجرة فأقبلت تخط الأرض حتى انتهت إليه فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم ثم أمرها فرجعت إلى موضعها.

وقال فواز الدهاس مدير عام مركز مكة المكرمة أن المسجد يُعرف عند أهل مكة بمسجد "الجندراوي"كما يطلق عليه الكثيرون أيضاً بمسجد الشجرة نسبةً إلى مكان الشجرة التي سلَّمت على رسول الله.