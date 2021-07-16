شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يقتني سيارات نادرة في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حرص مواطن على اقتناء السيارات النادرة في العالم، حيث بدأ الشغف منذ كان يدرس في الولايات المتحدة، واستمر وتطور حتى هذه اللحظة.

وقال المواطن لقناة " الإخبارية " إنه يمتلك أكثر من 30 سيارة وهناك 4 سيارات في الطريق إلى والعدد المستهدف هو 54 لكي يكتمل ويصبح متحف خاص للزوا والسياح.

وأضاف أنه يمتلك بعض السيارات التي لا يوجد لها شبيه في العالم فهي مثل الاهرامات لايستطيع أحد تقيمها.

وتابع أنه لديه سيارة من طراز كاديلاك 1929، مشيرا إلى أنها ربما تكون الوحيدة المتبقية في العالم من نوعها.