شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيم يجلس بطريقة غريبة وسط شارع عام في ‎الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في مشهد غريب، قام مقيم بالجلوس على كرسي وسط شارع عام في الرياض بطريقة أثارت دهشة المارة .

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع تويتر لأحد المقيمين وهو يجلس على كرسي وسط عام في الرياض.

وبين مقطع الفيديو الذي وثقه قائد أحد المركبات، المقيم وهو يجلس على الكرسي بأريحية بينما تمر السيارات من جانبه، وسط تجمهر للمارة حوله بسبب غرابة المشهد.

ويبدو أن المقيم كان في حالة غير طبيعية حيث سقط من على الكرسي أرضًا ثم نهض ليصفع أحد الأشخاص على وجهه بسبب محاولة أبعاده عن الطريق.