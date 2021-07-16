شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الأرصاد: توقعات بتكوّن سحب على المشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقع المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "حسين القحطاني"، فرصة هطول أمطار على الرياض وتكوّن سحب على المشاعر المقدسة خلال الأيام القادمة.

وقال القحطاني لقناة " الإخبارية " إنه يتوقع شدة الحرارة على مكة المكرمة ورياح نشطة في فترة الظهيرة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لهطول أمطار على أجزاء من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية والطائف.

وأضاف أنه في فترة الصيف تنشط السحب على المرتفعات وتهطل الأمطار موضحًا أن سمة هذا الموسم ارتفاع درجة الحرارة.