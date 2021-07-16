شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تحسم دعوى جماعية لـ 60 عامل وتسترد 900 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أنهت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض دعوى جماعية بالصلح لـ 60 عاملًا يعملون في ثلاث منشآت تجارية "شركة مقاولات ومطعم ومصنع" .

وتمكنت الموارد البشرية من إعادة جزء من العمال للعمل وانتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة حيث بلغ مجموع المبالغ المستردة حوالي 900,000 ألف ريال.

يجدر الإشارة إلى أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع.