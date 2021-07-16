شكرا لمتابعة خبر عن تجمع الرياض الصحي الأول يطلق دليل اليكتروني توعوي للحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول دليل توعوي الكتروني بعنوان "حجٍ آمن"؛ والذي يهدف إلى تقديم النصائح والإرشادات الصحية للحجاج .

وأوضح "التجمع الأول" بأن الدليل أحتوى على رسائل صحية أساسية في الحج، منها النظافة اليومية وأثرها على صحة الحاج ، كما حذر من خطورة التسمم الغذائي والإجهاد الحراري (ضربات الشمس) وأهمية الاحتياطات الواجب اتباعها عند الحلاقة.

جاء ذلك من منطلق حرص "التجمع الأول" على سلامة الحجاج وزيادة وعيهم لتأدية مناسكهم بسهولة ويُسر في ظل هذه الظروف الاستثنائية والعمل بالاجراءات الوقائية التي تسهم في التصدي لجائحة كورونا.

يُذكر أن "التجمع الأول" أطلق حزمة من المبادرات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الحملات الميدانية في المراكز التجارية والمساجد والأماكن العامة؛ وذلك حرصًا على خلق بيئة آمنة صحيًا.