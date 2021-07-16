«الخثلان»: حالة واحدة تسمح بشرب الماء أثناء «خطبة الجمعة» بالمسجد

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، إنَّه لا يجوز شرب الماء أثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة بالمسجد، إلا لعارض صحي.

وأضاف الخثلان، ضمن برنامج «فتاوى الحج» على «إذاعة القرآن الكريم»؛ ردًا على استفسار من سائل بهذا الخصوص، أنه لا يجوز شرب الماء أثناء بالمسجد أثناء خطبة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له»، فمن باب أولى عدم الانشغال بأي شيء مثل مس الحصى أو شرب الماء أو الحديث مع آخر والاكتفاء بالاستماع لخطبة الجمعة.

وأشار الخثلان إلى أنه يستثنى من ذلك الأسباب الصحية، على أن يشرب بقدر الحاجة، مثل من يعانى من سعال أو غيره من عوارض صحية.

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