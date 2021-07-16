«الجوازات السعودية» تجدِّد التذكير: خدماتنا الطارئة مستمرة في عيد الأضحى

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للجوازات، استمرار تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحالات الطارئة وغير القابلة للتأخير، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يوم السبت الجوازات فاتحين؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «إدارات الجوازات تقدم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للحالات الطارئة وغير القابله للتأخير والتي لا يمكن اتمامها عبر منصة ابشر، أبشر أعمال، مقيم».

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أوضحت أن جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالمملكة ستستمر في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ، فتُستقبل وتُنهى إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، سواءً كانت للمواطنين أو المقيمين، التي لا يمكن تأجيلها، وإنجازها في جميع إدارات الجوازات في مناطق ومحافظات المملكة.

وبينت الجوازات بأنه يستمر تسليم جوازات السفر السعودية الصادرة والمجددة من منصة «أبشر» عن طريق العنوان الوطني «سُبُل» أو من خلال مراجعة إدارات جوازات المناطق والمحافظات في أوقات العمل الرسمي أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت أهمية الاستفادة من خدمة «تواصل» التي تمكن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة أبشر.

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