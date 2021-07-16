دفن جثمان الفريق عبيد بن غثيث الحارس الشخصي للملك «عبد الله» اليوم

الرياض - محمد عبدالله - توفي الفريق عبيد بن غثيث العنزي (النائب السابق لرئيس الحرس الملكي السعودي، المرافق الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله)، بعد معاناته مع المرض.

وكتب المدير العام السابق للإيسيسكو، عبدالعزيز التويجري (عبر حسابه على تويتر): «انتقل إلى رحمة الله تعالى الفريق عبيد بن غثيث العنزي، نائب رئيس الحرس الملكي سابقًا، الحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بعد معاناة من المرض.. عرفته، رحمه الله، مخلصًا لوطنه ولولاة الأمر، ذا خلق كريم ونفس سمحة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته، ورزق ذويه جميل الصبر».

وستُقام صلاة الجنازة على الفريق عبيد بن غثيث عصر اليوم الجمعة، على أن يقتصر العدد على الأهل والأصدقاء التزامًا بالإجراءات للحد من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صفحة حفر الباطن عبر تويتر : وفاة معالي الفريق عبيد غثيث العنزي مساء اليوم في الرياض (إنا لله وإنا إليه راجعون) أحسن الله عزاكم أبناء وبنات وأشقاء المرحوم وقبيلة عنزة عامة في الفقيد الذي خدم دينه ومليكه ووطنه طوال مسيرته العسكرية الله يرحمه برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وخدم الفريق عبيد بن غثيث بالحرس الوطني إلى جوار الملك عبدالله لفترة امتدت لأكثر من 50 عامًا، حيث رافق الملك عبدالله منذ ريعان شبابه، وأحيل للتقاعد في عام 1434هـ.

وأسهم الفريق عبيد بن غثيث في تأسيس الفرقة الخاصة (الكتيبة الخاصة/ اللواء الخاص)، عام 1399هـ؛ لتعزيز جهود حماية الملك الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، وتأمين القصور.

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