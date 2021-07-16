الأرصاد: درجة الحرارة العظمى بالمشاعر المقدسة بين 42 – 44 مئوية

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على المشاعر المقدسة، اليوم الجمعة، بين 42 – 44 درجة مئوية، فيما تبلغ نسبة الرطوية 40%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن درجة الحرارة العظمى على مزدلفة 42 مئوية والصغرى 30 مئوية، والرطوبة 40%، بينما العظمى على المسجد الحرام 44 مئوية والصغرى 30 مئوية والرطوبة 40 %.

أما في عرفات، فتبلغ درجة الحرارة العظمى 43 مئوية والصغرى 29 مئوية والرطبة 40%، وفي «منى» تبلغ الحرارة العظمى 44 مئوية والصغرى 30 مئوية والرطوبة 40%.

اقرأ أيضا:

تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة ورياح على مناطق عدة..الجمعة