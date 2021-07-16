«عين زبيدة» تسقي الحجيج 1200 عام.. وبناؤها تم بـ1.6 مليار ريال

الرياض - محمد عبدالله - تروي «عين زبيدة» (على طريق الحج العراقي، ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الشاقة في الصحراء)، منذ أكثر من 1200 عام، وقد أنشئت في القرن الثاني الهجري في عهد خلافة هارون الرشيد، وتكلف المشروع وقتها نحو 1.6 مليار ريال سعودي.

وذكرت قناة «الإخبارية» في تقرير لها، أن الفكرة تتضمن حفر آبار وعيون على طول طريق الحج العراقي، ومن أشهر تلك الآثار «عين زبيدة»، قرب مكة المكرمة، وجاءت الفكرة عقب معاناة زبيدة ابنة جعفر المنصور وزوجة هارون الرشيد، في إحدى رحلاتها للحج وشح المياه، وتكلف المشروع وقتها حوالي مليون وسبعمائة مثقال ذهب وهو ما يعادل حاليا مليار وستمائة مليون ريال.

وروعي في «عين زبيدة» القريبة من مكة المكرمة، وضع فتحات في الأماكن التي يتوقع السيول فيها لتجميع المياه في العين، وبذلك تم سقي المشاعر المقدسة وأهل مكة، ومن أشهر آبار طريق زبيدة للحج، «بئر زُبالا» وهو عمق بئر على درب زبيدة ويقع جنوب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.

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