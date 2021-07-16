«التأمينات»: التوظيف المشترك لدى أكثر من صاحب عمل «مشروط»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها تجيز العمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل اقدر اشتغل في شركتين بنفس الوقت بنظام دوام كامل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء التأمينات الاجتماعية: «نظام التأمينات الاجتماعية يجيز العمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل، واللائحة الداخلية للمنشأة من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين».

على جانب آخر، أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه سيتم استئناف العمل يوم الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ، وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى.

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