تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة ورياح على مناطق عدة..الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاط للرياح والأتربة المثارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق جازان «الدرب، بيش، جازان» ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية» وعسير «بيشة، تثليث» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تشهد مناطق نجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، نجران، شرورة» وعسير «أحد رفيدة، النماص، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل» والباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، المندق، بلجرشي» والرياض «السليل، وادي الدواسر ، الخرج، الدلم، حوطة بني تميم» أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.