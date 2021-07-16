السعودية | خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأمراء ووزراء يواسون أسرة العناني

جدة - ماهر عبدالوهاب

واسى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اسرة العناني في فقيدهم المستشار في الديوان الملكي سابقا الأستاذ خالد محمد خليل عناني الذي وافته المنية السبت الماضي داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

كما واسى مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وصاحب السمو الأمير بندر بن فهد بن خالد اسرة العناني في فقيدهم

وقدم عدد من أصحاب السمو الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والشخصيات العزاء يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الفيصل

وأعرب الشيخ حسن عناني عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأصحاب السمو

الأمراء وكل من قدم العزاء لهم داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

“إنا لله وإنّا اليه راجعون”