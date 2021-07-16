شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروعات بأكثر من 31 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام