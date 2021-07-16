أسعار النفط تهبط ومزيج برنت يسجل 73.27 دولار للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط الجمعة 16 يوليو، متجهة لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مايو الماضي، إذ أثارت التوقعات بزيادة الإمدادات مخاوف المستثمرين.

أسعار النفط في التعاملات الآجلة

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر المقبل 20 سنتًا إلى 73.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0544 بتوقيت غرينتش، ويتجه لخسارة ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع بعد يومين من الانخفاضات الشديدة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو.

وهبط الخام الأمريكي تسليم أغسطس المقبل 19 سنتًا إلى 71.46 دولار للبرميل، وهو في طريقه للانخفاض بنحو 4% هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس.

زيادة الطلب العالمي

وكانت منظمة أوبك قالت أمس الخميس إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى ما يقرب من المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، أي حوالي 100 مليون برميل يوميًا، بقيادة نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين والهند. وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك زاد في يونيو 590 ألف برميل يوميًا إلى 26.03 مليون برميل يوميًا.

شارك الخبر