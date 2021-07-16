اليوم أول أيام جمرة القيظ النجم الثاني من الهنعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن يبدأ اليوم موسم جمرة القيظ وأيامه 13 يومًا.

وقال الحصيني: اليوم الجمعة 1442/12/6هـ هو أول أيام جمرة القيظ، وهو النجم الثاني من الجوزاء “الهنعة” وعدد أيامه 13 يومًا.

وتابع الحصيني: من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده المنزلة الرابعة من منازل الصيف في آخرها تزداد الرطوبة على السواحل وينضج فيها العنب، ويطيب أكله ويوافق ظهورها حالة تروية الممطرة.

حالة الطقس في جمرة القيظ

وأضاف الحصيني: لذا متوقع – إن شاء الله – أن تكون الأيام الأولى من جمرة القيظ أقل حرارة من السنوات الماضية بسبب وجود الغيوم بعضها ممطر في حالة تروية ومتوقع أن تكون الحرارة على بعض المناطق أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة يفضل سقي المزروعات “ولعل السيل يسقيها بإذن الله”.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من الربع الخالي كذلك مرتفعات جيزان، عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على منطقتي نجران وجازان مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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